ATP Brisbane: Harte Quali-Konkurrenz für Dominic Thiem

Dominic Thiem bekommt es schon in der Qualifikation für das ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane mit richtig harten Gegnern zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2023, 22:13 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem muss in Brisbane gleich voll da sein

Es ist gar nicht so lange her, da hätte man ein ATP-Tour-250-Turnier wunderbar mit Dominic Thiem, Matteo Berrettini und Diego Schwartzman als den drei Topgesetzten vermarkten können. Aus unterschiedlichen Gründen haben sich diese drei Champions in den vergangenen zwölf Monaten aber sehr schwer getan. Weshalb sich Thiem, Schwartzman und Berrettini nun im Qualifikations-Tableau wiederfinden.

Und das nicht einmal als Favoriten, zumindest dann nicht, wenn man nach der Papierform geht. Denn die Setzliste der Quali für jenes Event, bei dem Rafael Nadal seine Rückkehr auf die ATP-Tour feiern wird, führt mit Aleksandar Vukic die Nummer 62 der ATP-Charts an. Stand jetzt ist Matteo Berrettini an Position acht gesetzt, Dominic Thiem die Nummer elf. Für Diego Schwartzman ist in der Setzliste gar kein Platz übrig.

Rune führt Setzliste an

Geschenkt bekommt man in Brisbane nämlich gar nichts. Mit Thanasi Kokkinakis, Christopher O´Connell und Rinky Hijikata kämpfen drei neben Vukic drei weitere starke Lokalmatadore um einen Platz im Hauptfeld. Dazu kommt mit Tomas Machac ein Mann, der einen sehr starken Herbst hingelegt hat. Und mit Alex Michelsen ein amerikanischer Youngster, von dem man im kommenden Jahr womöglich noch viel hören wird.

Das Raster im Hauptfeld wird übrigens von Holger Rune vor Grigor Dimitrov angeführt, danach folgen Ben Shelton und Ugo Humbert. Rafael Nadal hat von den Veranstaltern eine Wildcard bekommen.