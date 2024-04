Schwartzmann: "Nadal kämpft jeden Punkt um sein Leben"

Diego Schwartzmann hat gegen die "Big 3" aus Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal oft gespielt. Und über jeden der Drei hat der Argentinier seine ganz eigene Meinung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 10:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Auch wenn er sich so langsam aus der Weltspitze verabschiedet: Lange hat Diego Schwartzmann ganz vorne in der Weltrangliste mitgemischt und stand regelmäßig gegen Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal auf dem Platz, Dabei hat der Argentinier seine eigenen Erfahrungen mit den Superstars gemacht – wie er nun in einem Interview verraten hat.

"Bei Djokovic hat man an den Tagen, an denen er wütend oder nicht so bei der Sache ist, immer das Gefühl, dass etwas drin ist. Bei Federer fühlt man sich dank seiner Coolness und der Tatsache, dass alles ganz ruhig ist, nicht gestresst, wenn man gegen ihn spielt. Gegen Nadal ist es aber nochmal eine ganz andere Sache. Man weiß, dass jeder Punkt ein Kampf sein wird, weil Nadal jeden Ball spielt, als wäre es der letzte in seinem Leben, das ist erschreckend", erklärte er in einem Interview mit ESPN.

Schwatzmann: Karriereende rückt näher

Seine persönliche Formkrise macht Schwatzmann derzeit zu schaffen, wie er ebenfalls in dem Interview verriet. Sein Rücktritt rückt näher: "Es gibt Tage, an denen ich keine Lust habe, etwas zu tun, aber es gibt auch andere, an denen ich denke: Heute ist der Tag, und ich gehe da raus und arbeite hart. Unabhängig davon, was in diesem Jahr passiert, ob gut oder schlecht, ist mir bewusst, dass ich nichtmehr viel im Tank habe, aber mit den Siegen kann ich ihn ein bisschen mehr dehnen. Ein Sieg erzeugt immer etwas anderes in deinem Körper, bei einer Niederlage kostet alles ein bisschen mehr, es ist ein schmerzhafter Prozess, der dich auslaugt."