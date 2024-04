ATP Masters Madrid: Daniil Medvedev dreht Partie gegen Sebastian Korda

Daniil Medvedev hat in der dritten Runde des ATP Masters von Madrid gegen Sebastian Korda 5:7, 7:6(4), 6:3 gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 16:17 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bewies gegen Sebastian Korda eine gute Moral.

Gegen einen stark aufspielenden Sebastian Korda hatte Daniil Medvedev am Ende dann doch noch das Match gedreht. Schon der Start lief nicht nach den Vorstellungen des Weltranglistenvierten. Korda nutzte seine zweite Breakchance zur 2:0 Satzführung, die Medvedev wenig später egalisieren konnte. Beim Stand von 5:6 geriet der russische Topspieler 0:40 ins Hintertreffen, stellte kurz darauf jedoch auf Einstand. Mit dem sechsten Satzball gelang Korda dann jedoch die Satzführung.

Auch im zweiten Satz präsentierte sich der US-Amerikaner stabil. Breakchancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt. So musste der Tiebreak eine Entscheidung bringen und dieser fiel zu Gunsten von Daniil Medvedev aus, der mit zunehmender Spielzeit seine Fehlerquote herunterfahren konnte. So reichte dann im dritten Satz eine Breakchance, um die Partie zu entscheiden.

Sebastian Korda scheiterte so am Ende nach einer starken Vorstellung lediglich daran, dass er sein gutes Niveau der ersten beiden Sätze nicht komplett durchziehen konnte und phasenweise nicht konsequent genug agierte. Nur zwei von elf Breakchancen konnte der US-Amerikaner nutzen.

Alexander Bublik besiegt Ben Shelton

Gegner im Achtelfinale ist Alexander Bublik, der Ben Shelton in drei Sätzen bezwingen konnte. Bublik geriet zunächst in Satzrückstand, konnte im zweiten Satz durch den Tiebreak ausgleichen. Am Ende siegte der Kasache 3:6, 7:6(2), 6:4 und machte nach 2:11 Stunden. den Einzug in die nächste Runde perfekt.

