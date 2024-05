ATP Masters Rom: Starker Zverev erreicht Halbfinale

Alexander Zverev steht nach einer starken Leistung im Halbfinale beim ATP Masters in Rom. Gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz zeigte der Deutschland vom ersten Ballwechsel eine konzentrierte Leistung und gewann das Match trotz einer Schrecksekunde souverän mit 6:4, 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 22:56 Uhr

Das Ergebnis sieht klar aus: 6:4 und 6:3 gewinnt Alexander Zverev gegen Taylor Fritz im Viertelfinale von Rom. Das lässt eine schwache Leistung von Taylor Fritz vermuten. Aber so war es nicht. Eher eine bärenstarke Leistung von Alexander Zverev. Der kommt gut in das Match hinein. Vor allem bei den längeren Ballwechseln hat Zverev am Anfang meist das bessere Ende für sich.

Gefährlicher Sturz von Zverev im zweiten Aufschlagspiel von Fritz

Doch dann eine Schrecksekunde gleich im zweiten Auftaktspiel von Taylor Fritz. Bei einem Rückhand-Return verliert Zverev das Gleichgewicht und stürzt auf sein linkes Handgelenk. Sofort kommen der Physiotherapeut und Turnierarzt auf dem Platz und behandeln den Deutschen. Nach einem Medical Timeout geht es für Zverev allerdings weiter. Und nach der Pause holt sich Zverev direkt das Break zum 2:1 im ersten Satz.

Danach entwickelt sich ein ausgeglichenes Match, in dem Zverev oft den einen Tick aggressiver und vor allem variabler agiert als sein Gegner. Immer wieder taucht Zverev zum Beispiel erfolgreich am Netz auf. Die logische Folge: Zverev gewinnt den ersten Satz mit 6:4. Auch dank einer Quote bei seinem ersten Aufschlag von unglaublichen 81 Prozent.

Nun auch der Favorit im Halbfinale

Zu Beginn des zweiten Satzes ist das Match ein bisschen ausgeglichener. Da auch Taylor Fritz zu seinem Service findet, kann sich zunächst kein Spieler einen Vorteil verschaffen. Im siebten Spiel des zweiten Satzes erspielt sich Alexander Zverev zwei Breakchancen und nutzt gleich den ersten, um mit 4:3 in Führung zu gehen. Nun ist der Widerstand von Taylor Fritz gebrochen – und Alexander Zverev lässt einfach nicht nach. Mit einem Doppelbreak sichert sich Zverev den Einzug ins Halbfinale von Rom und zeigte dabei sein stärkstes Match auf Sand in diesem Jahr.

Im Halbfinale trifft Alexander Zverev nun auf den Djokovic-Bezwinger Alejandro Tabilo.