ATP Masters Rom: Alexander Zverev landet in gleicher Hälfte wie Novak Djokovic

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom eine gute Auslosung erwischt. Im Halbfinale könnte Novak Djokovic warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2024, 13:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev könnte im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen

Nach einer Legende soll es Glück bringen, Münzen mit der rechten Hand über die linke Schulter in den Trevi-Brunnen zu werfen. Und so versuchten sich Holger Rune und Flavio Cobolli kurz vor der Auslosung des ATP-Masters-1000-Events umgehend an dieser Tradition - durchaus mit Erfolg, wie ein Blick auf den Draw verrät. Während Cobolli gegen einen Qualifikanten eröffnet, trifft Rune nach einem Freilos zu Beginn auf Luca Nardi oder Daniel Altmaier.

Altmaiers Landsmann Alexander Zverev, in Rom an Position drei gesetzt, misst sich zunächst mit Aleksandar Vukic oder einem Qualifikanten. Danach könnte es gegen Mariano Navone oder Denis Shapovalov gehen. Auf dem Papier liest sich Zverevs Weg ins Viertelfinale - obwohl er am Montag nicht am Trevi-Brunnen anzutreffen war - durchaus machbar, dort könnte mit Grigor Dimitrov die Nummer acht des Turniers warten. Der Bulgare könnte in Runde zwei auf den Österreicher Sebastian Ofner treffen.

Nadal in Runde zwei gegen Hurkacz?

Zverev droht im Halbfinale ein Duell mit Novak Djokovic, der in Rom auf die Tour zurückkehren wird. Der Weltranglistenerste eröffnet gegen Roman Safiullin oder einen Qualifikanten. Potentieller Viertelfinalgegner der 24-fachen Grand-Slam-Siegers ist Casper Ruud.

Die untere Turnierhälfte wird von Titelverteidiger Daniil Medvedev angeführt, der er zum Auftakt mit Jack Draper oder Borna Coric zu tun bekommt. Auch Stefanos Tsitsipas, dem ein Zweitrundenduell mit Jan-Lennard Struff blüht, und Madrid-Sieger Andrey Rublev landeten im zweiten Teil des Rasters. Wie Rafael Nadal, der seinerseits gegen einen Qualifikanten eröffnet und danach auf Hubert Hurkacz treffen würde.

Das Einzel-Tableau in Rom