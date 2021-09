ATP: Nächste Hochzeit - auch Pierre-Hugues Herbert hat geheiratet

Nach Simona Halep am Mittwoch hat sich nun auch der Franzose Pierre-Hugues Herbert vermählt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2021, 09:53 Uhr

© Getty Images Pierre-Hugues Herbert hat seine langjährige Freundin Julia Lang geheiratet.

Doppel-Ass Pierre-Hugues Herbert nimmt ab nun auch sein Privatleben „offiziell“ im Duett in Angriff. Der 5-fache Grand-Slam-Champion im Doppel hat diesen Samstag seine langjährige Freundin Julia Lang geheiratet. Ziemlich genau vor einem Jahr sind die frisch vermählten Ehepartner Eltern eines Sohnes geworden. Seit insgesamt sieben Jahren sind Pierre-Hugues und seine Julia nun bereits ein Paar. Auf Instagram teilte der Franzose ein wunderschönes Bild der Hochzeit mit seinen Fans.

Auch sportlich soll es für den 30-Jährigen demnächst wieder steil bergauf gehen. Im Einzel ist der Elsässer mittlerweile auf Platz 98 abgerutscht, weshalb er nun nächste Woche statt bei seinem Heimturnier in Metz beim Swiss Challenger in Biel an den Start geht. Danach warten weitere Auftritte auf Challenger-Ebene in Orleans und Mouilleron Le Captif. Herbert muss dabei dringend Punkte und Selbstvertrauen tanken, will er bei den Australian Open 2022 auch im Einzelwettbewerb dabei sein.