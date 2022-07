ATP Newport: Alexander Bublik ballert Andy Murray aus dem Turnier

Der beim Rasen-Klassiker in Newport an drei gesetzte Kasache Alexander Bublik war im Viertelfinale zu stark für Andy Murray.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.07.2022, 20:45 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik steht beim ATP-Rasen-Turnier in Newport im Halbfinale

Andy Murray sah im Viertelfinale bei der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Newport nur phasenweise Land gegen Alexander Bublik. Der im US-Bundesstaat an drei gereihte Kasache besiegte den fünftgesetzten Schotten nach 1:47 Stunden Spielzeit mit 7:5, 6:4.

Im zweiten Satz verlor der 25-jährige gebürtige Russe aufgrund einer strittigen Fußfehler-Entscheidung bei 2:3 aus seiner Sicht fast die Contenance, zog aus der kritischen Situation am Ende allerdings offenbar mehr positive Energie als sein Gegenüber aus Großbrittanien. In Folge krachten nicht nur, wie bei Bublik gewohnt, die Asse ins Feld, sondern auch perfekt platzierte, brachiale Grundschläge.

Bublik trifft im Semifinale am Samstag auf den Gewinner der Begegnung Jason Kubler (USA) gegen James Duckworth (Australien). Das zweite Halbfinale steht schon seit gestern fest und lautet Maxime Cressy aus den USA gegen Landsmann John Isner, der im Viertelfinale den Franzosen Benjamin Bonzi in drei Tiebreaks niederring.

Murray ist in der kommenden Woche beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Atlanta am Start.

Hier das Einzel-Tableau aus Newport.