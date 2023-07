ATP Newport: Mannarino stoppt Sensationsmann Michelsen im Finale

Adrian Mannarino hat mit einem überzeugenden 6:2 und 6:4 gegen den erst 18-jährigen US-Amerikaner Alex Michelsen den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in Newport geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 23:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Adrian Mannarino hat in Newport seinen dritten Titel gewonnen

Ganz hat es nicht gereicht für Alex Michelsen in der ansonsten aber großartig verlaufenden Turnierwoche von Newport: Der 18-jährige US-Amerikaner musste sich im Endspiel Adrian Mannarino mit2:6 und 4:6 geschlagen geben und verpasste damit seinen ersten Titel auf ATP-Tour-Ebene. Für Mannarino war es das dritte Championat. Der Franzose hat sich in dieser Saison mal wieder als absoluter Rasenspezialist gezeigt, von 16 Matches zwölf gewonnen.

Michelsen dagegen hat einige Meilensteine seiner noch sehr jungen Karriere erreicht: So den ersten Matchsieg auf der Tour, der ihm in Runde eins gelang. Das Meisterstück war dann sicherlich der Halbfinal-Erfolg über John Isner, der in Newport schon vier Mal den Titel holen konnte.

Mannarino hat mit seinem Turniersieg in den ATP-Charts zwölf Ränge gutgemacht, wird ab dem morgigen Montag an Position 26 geführt. Michelsen sprang von Platz 190 auf 139, eine Verbesserung um 51 Ränge.

Hier das Einzel-Tableau in Newport