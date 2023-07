ATP Newport: Youngster Alex Michelsen sensationell im Halbfinale

Alex Michelsen, 18 Jahre jung. hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Newport überraschend das Halbfinale erreicht. Dort geht es morgen gegen John Isner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 23:23 Uhr

© Getty Images Alex Michelsen als Junior in Wimbledon 2022

So schnell kann es gehen: Anfang der Woche hat der 18-jährige Alex Michelsen in Newport seinen ersten Matchsieg auf der ATP-Tour gefeiert. Wenige Tage später steht der US-Amerikaner nun im Halbfinale. Und das mit einem souveränen 6:3 und 6:3 gegen Landsmann Mackenzie McDonald. In der Vorschlussrunde wird die Aufgabe noch schwieriger werden - es wartet mit John Isner der viermalige Champion von Newport. Isner setzte sich im letzten Viertelfinale des Tages gegen Turnierfavorit Tommy Paul mit 4:6, 6:3 und 7:6 (4) durch.

Der Aufstieg von Michelsen ist jedenfalls bemerkenswert: Erst vergangene Woche feierte der Teenager in Chicago seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Challenger-Tour. was ihn in der Weltrangliste erstmals unter die besten 200 Spieler katapultierte. Davor hatte sich Michelsen auf Mallorca für das Hauptfeld qualifiziert, war aber in Runde eins am späteren Champion Christopher Eubanks gescheitert.

Und nun also der Run in Newport beim Turnier der International Tennis Hall of Fame. Begonnen hat Michelsen mit einem Drei-Satz-Sieg gegen Maxime Cressy, dann musste James Duckworth dran glauben, wieder in drei Sätzen. Mit dem Erfolg gegen McDonald machte Michelsen nun wieder zumindest 38 Plätze in den Charts gut, liegt im Live-Ranking auf Rang 152.

Sollte es der junge Mann aus Florida tatsächlich ins Endspiel von Newport schaffen, dann bekäme er es in jedem Fall mit einem Franzosen zu tun. Denn am unteren Ast wird der Finalist zwischen Adrian Mannarino und Ugo Humbert ermittelt.

