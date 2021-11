ATP Next Gen Finals: Sebastian Korda erkämpft sich den ersten Finalplatz

Bei den ATP Next Gen Finals in Mailand feierte Sebastian Korda einen hart erarbeiteten Halbfinal-Sieg gegen Landsmann Brandon Nakashima.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 23:14 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda ist der erste Finalist bei den ATP Next Gen Finals in Mailand

Spannung bis zum allerletzten Ballwechsel bot das erste Halbfinale der ATP Next Gen Finals in Mailand. Am Ende konnte sich im US-amerikanischen Duell Sebastian Korda gegen Brandon Nakashima 4:3 (3), 2:4, 1:4, 4:2, 4:2 durchsetzen. Insgesamt standen die beiden Kontrahenten trotz des verknappten Formats, das in Norditalien gespielt wird, 1:52 Stunden auf dem Platz. Der zweite Finalplatz wird zwischen dem topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz und dem Argentinier Sebastian Baez ausgespielt.

Italien bringt Sebastian Korda Glück

Nakashima machte es seinem Gegenüber alles andere als leicht, servierte besonders in Satz zwei ausgezeichnet und beging phasenweise kaum Eigenfehler. Im vierten Satz legte der Weltranglisten-39. allerdings einen Zahn zu, holte sich die ersten zehn ausgespielten Punkte und hielt den Druck bis zum Matchende aufrecht. Mit dem Sieg erhöhte Korda sein Matcherfolgs-Konto 2021 auf 31. Vor der aktuellen Saison hatte der 21-Jährige lediglich drei gewonnene Partien vorzuweisen.

Als Nummer zwei gesetzt, war der Sohn des tschechischen Spitzenspielers Petr Korda in der vorangegangenen Gruppenphase völlig schadlos geblieben und hatte alle drei Partien gegen Lorenzo Musetti, Hugo Gaston und Sebastian Baez für sich entschieden. Ende Mai holte der Rechtshänder seinen ersten ATP-Titel beim ATP-World-Tour-250-Event in Parma - Italien dürfte ein guter Boden für den erfolgreichen Jungspund aus Florida sein.

Hier der Draw aus Mailand.