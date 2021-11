ATP NextGen Finals: Carlos Alcaraz wehrt Angriff von Holger Rune ab

Carlos Alcaraz ist mit einem Sieg in die #NextGen Finals in Mailand gestartet. Der Spanier gewann gegen Holger Rune mit 4:3 (6), 4:2 und 4:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 17:30 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Coach Juan Carlos Ferrero in Mailand

In Mailand wird dieser Tage der Nachfolger von Jannik Sinner gesucht: Der Südtiroler konnte 2019 die letzte Ausgabe der #NextGn Finals für sich entscheiden, in diesem Jahr verzichtet Sinner auf die Titelverteidigung. Carlos Alcaraz hat in der zweiten Partie am Dienstag angedeutet, dass er der erste Anwärter auf den Titel 2021 sein könnte. Denn der 18-jährige Spanier gewann gegen den gleichaltrigen Holger Vitus Nodskov Rune mit 4:3 (6), 4:2 und 4:0.

Rune hatte erst am Sonntag beim ATP-Challenger-Turnier in Bergamo den Titel geholt, Alcaraz war vergangene Woche beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy im Einsatz. Und beendete dort die Hoffnungen von Jannik Sinner, sich doch noch für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. In Turin nun zog Alcaraz nach einem ausgeglichenen und spielerisch starken ersten Satz die Zügel noch etwas straffer, ließ Rune am Ende der 75 Minuten Spielzeit keine Chance.

Kann Nakashima Alcaraz fordern?

Ebenfalls erfolgreich gestartet ist Brandon Nakashima. Der US-Amerikaner gewann gegen Juan Manuel Cerundolo aus Argentinien mit 4:1, 3:4 (3), 4:1 und 4:0. Nakashima scheint damit der erste Herausforderer von Alcaraz in Gruppe A zu sein.

Auch die Gruppe B nimmt am Dienstag Fahrt auf. Zunächst trifft Sebastian Korda auf den Franzosen Hugo Gaston, das letzte Match des Tages bestreiten Lokalmatador Lorenzo Musetti und der zweite Argentinier im Achterfeld, Sebastian Baez.