ATP NextGen Finals: Hamad Medjedovic triumphiert in Jeddah

Hamad Medjedovic hat die NextGen Finals in Jeddah gewonnen. Der Serbe siegte im Finale gegen Arthur Fils in fünf Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.12.2023, 23:25 Uhr

© Getty Images Hamad Medjedovic siegte in Jeddah

Großer Erfolg für Hamad Medjedovic: Der Serbe hat am Samstag die NextGen Finals im saudi-arabischen Jeddah für sich entschieden. Im Endspiel gewann der 20-Jährige gegen den topgesetzten Franzosen Arthur Fils etwas überraschend mit 3:4 (6), 4:1, 4:2, 3:4 (9) und 4:1.

Damit tritt Medjedovic die Nachfolge von Brandon Nakashima an, der im Vorjahr in Mailand triumphiert hatte. Zuvor hatten sich bei den Next Gen Finals Carlos Alcaraz (2021), Jannik Sinner (2019), Stefanos Tsitsipas (2018) und Hyeon Chung (2017) in die Siegerliste eingetragen.

Für seinen Turniersieg als ungeschlagener Champion erhält Medjedovic 514.000 US-Dollar. Bislang hatte er in seiner gesamten Karriere 415.858 US-Dollar an Preisgeld eingespielt.

