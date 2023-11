ATP NextGen Finals: Umstrittener Abschluss einer schier endlosen Saison

Die NextGen Finals in Jeddah bilden den Abschluss einer schier endlosen Saison. Unumstritten ist das Turnier in Saudi-Arabien nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2023, 17:03 Uhr

© Getty Images Arthur Fils ist in Jeddah der Favorit auf den Turniersieg

Während die Vergabe der Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien nur noch ein Formalakt ist, wagt der Tennissport bereits 13 Jahre früher den Gang in den Wüstenstaat. In dieser Woche wird in Jeddah mit den NextGen Finals erstmals ein offizielles Turnier in Saudi-Arabien über die Bühne gehen.

Angesichts der dortigen Menschenrechtslage ist das Event äußerst umstritten, die NextGen Finals dürften allerdings nur den Startschuss einer nicht mehr aufzuhaltenden Entwicklung darstellen. Gerüchten zufolge soll Saudi-Arabien auch in den Planungen einer "Super-Tour" eine große Rolle spielen.

Gutes Geld wird es bereits bei den NextGen Finals geben. Insgesamt beträgt das Preisgeld in diesem Jahr 2 Millionen US-Dollar, als ungeschlagener Sieger würde man - inklusive Startgeld - 514.000 US-Dollar erhalten. Punkte für die Weltrangliste gibt es hingegen keine.

Fils in Favoritenrolle

Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton und Lorenzo Musetti verzichten bei der inofiziellen U-21-Weltmeisterschaft auf eine Teilnahme, Topfavorit auf den Titel ist nun Arthur Fils. Der Franzose trifft in der Gruppenphase auf Dominic Stricker, Flavio Cobolli und Luca Nardi, in der roten Gruppe gehen Luca Van Assche, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic und Abdullah Shelbayh an den Start.

Zum Abschluss der schier endlosen Saison - der United Cup in Australien startete bereits am 29. Dezember 2023 - kommt auf die acht Teilnehmer immerhin ein etwas kürzeres Format zu. Zwar wird im Best-of-Five-Modus gespielt, bereits bei 3:3 geht es jedoch ins Tiebreak. Zudem gibt es beim Stand von 40:40 einen Entscheidungspunkt.

