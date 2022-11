ATP NextGen Masters: Lorenzo Musetti startet mit souveränem Sieg

Turnierfavorit Lorenzo Musetti hat beim #NextGen-Masters in Mailand einen perfekten Start hingelegt. Ein anderer Italiener musste dagegen klein beigeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 16:58 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti - hier noch beim Training in Mailand

Zunächst einmal der Hinweis, dass die #NextGen-Finals irgendwie auch einen Hauch von Nostalgie vermitteln. Denn in Mailand wird ohne Doppel-Linien gespielt, so wie früher bei den ATP Finals, als die Paarläufer noch an einem anderen Ort ihre inoffiziellen Weltmeister kürten als die Einzel-Artisten. Ansonsten aber ist der Jahresabschluss für die besten U-21-Spieler auf der Tour natürlich ein Hort der Innovation, eine Blaupause für Änderungen, die irgendwann einmal auch auf der regulären Tour ankommen sollen.

Und eines muss man den italienischen Tennisfans schon nach dem ersten Tag zugute halten: Auch wenn die Halle in Mailand eine deutlich kleinere Kapazität hat als jene in Fort Worth und die Zuschauerplätze prozentuell deutlich einfacher zu besetzen sind - die Stimmung schon am Eröffnungstag war in der Nachmittags-Session ziemlich gut.

Was auch an der Ansetzung lag: zunächst durfte Francesco Passaro ran, hatte gegen den Tschechen Jiri Lehecka beim 1:4, 3:4 (7) und 1:4 aber keinen Auftrag. Im zweiten Match machte es Lorenzo Musetti aus Sicht der Lokalmatadore besser. Und gewann gegen Chun-Hsin Tseng mit 4:2, 4:2 und 4:2.

Rune in Turin, Alcaraz verletzt

Musetti, der in diesem Jahr in Hamburg und Neapel zwei Turniere auch der ATP-Tour gewinnen konnte, muss die gesamte Bürde des Favoriten in Mailand tragen. Dass Titelverteidiger Carlos Alcaraz nicht starten würde, war schon lange vor dem verletzungsbedingten Saison-Aus des Spaniers klar. Alcaraz wäre in Turin bei den ATP Finals angetreten.

Und dort steht auch Holger Rune ziemlich überraschend in den Startlöchern. Der Däne ist nach seinem Triumph in Paris-Bercy erster Ersatzspieler. Wie vor allem das letzte Jahr gezeigt hat, als Cameron Norrie und Jannik Sinner für die verletzten Matteo Berrettini und Stfanos Tsitsipas einspringen mussten, könnte es durchaus sein, dass Rune auch wirklich zum Einsatz kommt.

