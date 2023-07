ATP: Novak Djokovic chillt die Enttäuschung auf seiner Yacht weg

Nach dem verlorenen Endspiel in Wimbledon sucht Novak Djokovic Zerstreuung auf seiner Yacht. Der Mega-Star wurde in der Nähe des Copacabana Beach in Dubrovnik gesichtet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 13:50 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic macht aktuell Urlaub auf seiner Yacht Tara

Es wäre nur allzu verständlich, würde der Ärger und die Enttäuschung über das verlorene Endspiel in Wimbledon bei Novak Djokovic noch nicht ganz verraucht sein. Immerhin war "Nole" seit 2013 an der Church Road in London ungeschlagen, hätte den Rekord von Roger Federer von acht Triumphen beim Rasen-Major einstellen und seinen 24. Grand-Slam-Triumph überhaupt holen können.

Stattdessen hatte der 20-jährige Carlos Alcaraz das bessere Ende für sich. Böse Zungen erzählen davon, dass im Entscheidungssatz die Luft beim Serben draußen war, die jugendliche frische seines Kontrahenten spür- und sichtbar war. Jedenfalls gibt eine Niederlage wie diese einem Champion wie Djokovic mit Sicherheit einige Fragen mit auf dem Weg, deren Antworten mitunter auch keine schönen sein könnten.

Landurlaub mit Sohnemann und Hündchen

Was wäre in so einer Situation also besser, als einen Urlaub einzuplanen, die Seele baumeln und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Und der "Djoker" macht aktuell auch gerade das. Mit seiner Yacht Tara, die mutmaßlich nach seiner Tochter benannt ist, wurde der Ex-Weltranglisten Erste zunächst bei Montenegro und jetzt vor dem Copacabana Beach im kroatischen Dubrovnik gesichtet.

Interessant wäre, wie so ein Urlaub vom großen Meister aussieht. Gibt es da vielleicht doch ab und an ein kleines Feierabend-Bier oder bleibt der Südslawe auch in der Entspannungsphase seinem Ernährungsplan treu? Jedenfalls gab es auch Landurlaub mit Sohnemann Stefan und dem familieneigenen Vierbeiner.