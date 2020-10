ATP: Otte verliert in Köln knapp, Hanfmann gewinnt auf Sardinien

Oscar Otte ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Köln im Achtelfinale denkbar knapp ausgeschieden. Yannick Hanfmann hat auf Sardinien dagegen souverän die zweite Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2020, 16:45 Uhr

© Getty Images Oscar Otte ist in Köln knapp gescheitert

Otte zeigte in der Lanxess Arena nach seinem Erfolg gegen Jan-Lennard Struff in Runde eins auch gegen Radu Albot aus Moldau eine starke Leistung. Nach verlorenem ersten Satz gelang dem Lokalmatador ein 7:5 zum Ausgleich, in der Entscheidung holte Otte gleich zweimal einen Break-Rückstand auf, zuletzt zum 5:5. Albot holte sich aber gleich wieder das Service seines Gegners, servierte nach Abwehr von drei Breakbällen doch noch zum 6:4, 5:7 und 7:5 aus.

Damit sind in Köln aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev (spielt am Donnerstag gegen Fernando Verdasco) und Bruder Mischa Zverev (am Mittwoch gegen Hubert Hurkacz) im Einzel-Feld vertreten.

Yannick Hanfmann steht beim ATP-Tour-250-Turnier auf Sardinien in der zweiten Runde. Der Kitzbühel-Finalist hatte mit Salvatore Caruso aus Italien keine Probleme, gewann mit 6:0 und 6:4. Jetzt aber wartet mit Casper Ruud einer der besten Sandplatzspieler des Jahres auf Hanfmann.