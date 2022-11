ATP Paris-Bercy: Carlos Alcaraz scheidet gegen Holger Rune aus

Carlos Alcaraz ist im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy ausgeschieden. Der Weltranglisten-Erste musste gegen Holger Rune in Tiebreak des zweiten Satzes aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 18:18 Uhr

Holger Rune steht erstmals im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers. Nachdem der 19-jährige Däne den ersten Satz in Paris-Bercy gegen Calros Alcaraz mit 6:3 gewonnen hatte, musste der Weltranglisten-Erster im Tiebreak des zweiten Satzes aufgeben. Wie schwerwiegend die Verletzung von Alcaraz ist, muss sich erst zeigen. In etwas mehr als einer Woche muss der Spanier bei den ATP Finals in Turin antreten.

Rune, der zuvor Hubert Hurkacz und Andrey Rublev besiegt hatte, trifft morgen im Halbfinale auf Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier feierte im ersten Viertelfinale des Tages einen ungefährdeten 6:1, 6:4-Sieg gegen Frances Tiafoe. Und damit seinen sechszehnten Matchsieg in Folge.

In den Abendmatches trifft zunächst Novak Djokovic auf Lorenzo Musetti (ab 19:30 Uhr), danach wird im Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Tommy Paul der letzte Halbfinalist ermittelt.

