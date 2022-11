ATP Paris-Bercy: Kevin Krawietz und Andreas Mies verlieren "Endspiel" um Turin

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben sich im Halbfinale von Paris-Bercy dem kroatisch-amerikanischen Duo Ivan Dodig und Austin Krajicek geschlagen geben. Damit haben sich letztere als letztes Duo für die Nitto-ATP-Finals in Turin qualifiziert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 21:47 Uhr

Kevin Krawietz und Andreas Mies sind in Paris-Bercy im Halbfinale gescheitert

Aus der Traum von einem fixen Startplatz bei den Nitto-ATP-Finals in Turin für Kevin Krawietz und Andreas Mies. Das deutsche Duo musste sich im Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy dem amerikanisch-kroatischen Doppel Krajicek/Dodig mit 6:3 und 6:4 geschlagen geben. Im Endspiel wartet das Duo nun auf Wesley Koolhof und Neal Skupski, die Heliovaara/Glasspool im Champions-Tiebreak, das anstelle des dritten Satzes gespielt wird, niederrangen.

Den besseren Start ins Duell mit "KraMies" erwischten klar Dodig und Krajicek, das Duo ging schnell mit 3:0 in Führung, die Deutschen konnten sich davon nicht mehr erholen. Satz eins ging folgerichtig mit 6:4 an die an Nummer acht gesetzten Doppel-Asse. Auch in Satz zwei konnte das kroatisch-amerikanische Duo vorne weg spielen. Das Break zum 4:3 transportierte Krajicek/Dodig sicher zum 6:3 und 6:4-Erfolg.

Damit haben sich die beiden im direkten Duell um den letzten Startplatz bei den NItto-ATP-Finals gegen KraMies durchgesetzt - Krajicek/Dodig komplettieren das Feld kommende Woche in Turin.