ATP Paris-Bercy: Medvedev schlägt Schwartzman - London muss noch warten

Daniil Medvedev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy das Halbfinale erreicht. Der Russe schlug Diego Schwartzman mit 6:3 und 6:1. Der Argentinier ist damit noch nicht fix für die ATP Finals qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 15:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Paris-Bercy im Halbfinale

Natürlich wäre es Diego Schwartzman lieber gewesen, höchstselbst die erstmalige Teilnahme an den ATP Finals in London zu fixieren. Im Falle eines Sieges gegen Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy hätte Schwartzman einen sicheren Platz in der O2 Arena garantiert. Aber auch so stehen die Chancen nicht schlecht: Pablo Carreno Busta kann den Argentinier nämlich nur verdrängen, sollte er das Turnier gewinnen. Und der Spanier muss am Freitag noch gegen Landsmann Rafael Nadal ran. Bei einer Bilanz von 0:6-Siegen.

Gegen Medvedev war Schwartzman von Anfang an unterlegen, konnte der Power des Russen nichts entgegensetzen. Medvedev diktierte nicht nur mit seinem Aufschlag, sondern erstaunlicherweise auch die längeren Ballwechsel. Nach exakt einer Stunde flog ein Vorhandball von Schwartzman ins Aus, das bedeutete das 1:5 in Durchgang zwei. Wenige Augenblicke später hatte der Favorit das 6:3 und 6:1 unter Dach und Fach gebracht.

Medvedev trifft am Samstag in der Vorschlussrunde auf den Sieger der Partie zwischen Milos Raonic und Lokalmatador Ugo Humbert. Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, bestreitet das letzte Match des Tages gegen Stan Wawrinka. Und trifft im Fall eines Sieges entweder auf Nadal oder Carreno Busta.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy

