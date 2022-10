ATP Paris-Bercy: Rafael Nadal und Novak Djokovic landen in gleicher Hälfte

Rafael Nadal und Novak Djokovic wurden beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy in die gleiche Turnierhälfte gelost.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 20:33 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic könnte im Halbfinale auf Rafael Nadal treffen

Rafael Nadal könnte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy schon im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen. Das ergab die Auslosung am Freitagabend. Die beiden jüngsten Aufeinandertreffen zwischen Nadal und Djokovic fanden jeweils in der französischen Hauptstadt statt, allerdings im wenige Kilometer entfernten Stade Roland Garros.

Bevor es zur 60. Ausgabe des Gigantenduells kommt, müssen beide jedoch einen schweren Weg überstehen. Nadal trifft nach einem Freilos zunächst auf Tommy Paul oder Roberto Bautista Agut, danach könnten Pablo Carreno Busta (Achtelfinale) und Stefanos Tsitsipas (Viertelfinale) warten. Djokovic eröffnet gegen Diego Schwartzman oder Maxime Cressy, mögliche Gegner auf dem Weg in die Vorschlussrunde sind Jannik Sinner (Achtelfinale) und Casper Ruud (Viertelfinale).

Alcaraz im Achtelfinale gegen Berrettini?

Angeführt wird das Feld in Paris-Bercy von Carlos Alcaraz, der in seinem ersten Match auf Aslan Karatsev oder Yoshihito Nishioka trifft. Schon in der Runde der letzten 16 könnte auf den Weltranglistenersten Matteo Berrettini warten, potentielle Kontrahenten im Viertelfinale sind Andrey Rublev und Hubert Hurkacz.

Im zweiten Tableauviertel lautet das programmgemäße Viertelfinale Daniil Medvedev gegen Felix Auger-Aliassime. In diesem Teil des Draws befindet sich auch Gilles Simon, der in Paris seine Karriere beenden wird. Er spielt in Runde eins gegen Andy Murray.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy