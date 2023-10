ATP Paris-Bercy: Thiem, Wawrinka und die Rübe vor der Nase

Auf den Sieger der Partie zwischen Dominic Thiem und Stan Wawrinka heute Abend in Paris-Bercy (ab 20:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) wartet eine spannende Aufgabe: Holger Rune nämlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 07:11 Uhr

© Getty Images Glory days: Stan Wawrinka und Dominic Thiem 2017 in Indian Wells

Eigentlich erstaunlich, dass Dominic Thiem und Stan Wawrinka, die beide so lange in der Weltspitze mitgespielt haben, erst vier Begegnungen gegeneinander bestritten haben. Zumal die erste sich ja schon 2014 in Madrid zugetragen hat (damals gewann Thiem - zum einzigen Mal). Aber ja: 2014 in Pais-Bercy, 2015 in Rom und 2017 in Indian Wells behielt Stan Wawrinka die Oberhand. Und das war´s dann auch schon.

Heute gibt es beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris-Bercy also die fünfte Auflage. Und die Vorzeichen sind andere als anno dazumal. Denn Dominic Thiem musste sich durch die Qualifikation spielen, erledigte dies mit Siegen gegen Lorenzo Sonego und Chris O´Connell. Stan Wawrinka dagegen versucht gerade, die letzten Tropfen aus seinem Körper herauszuquetschen. Er sei müde und gebrochen, hat Stan vor ein paar Tagen einer Schweizer Tageszeitung verraten. Das hörte sich ein bisschen danach an, als ob die Schweizer Legende tatsächlich überlege, das Racket wohlverdient an den Nagel zu hängen.

Thiem und Wawrinka verlieren gegen Rune

Dabei hängt eine ziemlich interessante Rübe vor den Nasen von Thiem und Wawrinka: Nämlich ein Treffen mit Holger Rune (und also Boris Becker) in Runde zwei. Beide Veteranen haben mit Rune noch eine Rechnung offen: Wawrinka verlor vor Jahresfrist in Paris-Bercy gegen den Dänen, gab diesem danach am Netz mit auf den Weg, er möge sich nicht wie ein Baby aufführen.

Dominic Thiem wiederum hat mit Holger Rune in Monte-Carlo im Frühjahr 2023 erstmals Bekanntschaft gemacht. Und ebenfalls verloren. Eine Revanche wäre angesichts der für die direkte Qualifikation für die Australian Open für Thiem schon wichtig. Holger Rune indes hat nichts zu verschenken: Er sitzt ja gerade auf dem Schleudersitz, was die Qualifikation für die ATP Finals anbelangt.

