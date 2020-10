ATP Paris-Bercy: Turnier findet ohne Zuschauer statt

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer über die Bühne gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.10.2020, 21:01 Uhr

© Getty Images Die Zuschauer in Paris-Bercy müssen heuer draußen bleiben

In kaum einem anderen europäischen Land ist die Situation rund um das Coronavirus so dramatisch wie in Frankreich. Die COVID-19-Fälle explodieren geradezu, in der vergangenen Woche wurden teilweise über 30.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Aus diesem Grund verhängte die französische Regierung über Paris und acht weitere Großstädte eine nächtliche Ausgangssperre.

Dass das ATP-1000-Turnier von Paris-Bercy daher hinter geschlossenen Türen stattfinden wird, schien unausweichlich. Am Montag kam nun die Bestätigung: Anders als zunächst geplant werden beim prestigeträchtigen Hallenturnier heuer keine Zuschauer dabei sein. Ursprünglich hatten die Organisatoren mit 1.000 Zuschauern pro Tag gerechnet.

Die Corona-Pandemie hat zudem auch Auswirkungen auf das Preisgeld. Der Sieger wird heuer beispielsweise rund 700.000 Euro (301.975 statt 995.720) weniger bekommen als im Vorjahr. Wie auch schon bei den French Open erhalten die Erstrundenverlierer aber mehr Geld als noch vor zwölf Monaten. Begründet wird diese Entscheidung mit den coronabedingten Verdienstentgängen für die weniger erfolgreichen Spieler.

Das Turnier in Paris-Bercy wird traditionsgemäß auch in diesem Jahr unmittelbar nach dem ATP-500-Event in Wien stattfinden. Vom 31. Oktober bis zum 8. November werden sich die besten Spieler der Welt den Turniersieg ausspielen. Nicht mit dabei sein wird allerdings Titelverteidiger Novak Djokovic.