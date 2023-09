ATP Peking: Alexander Zverev besiegt Diego Schwartzman nach hartem Kampf

Alexander Zverev ist beim ATP-500-Turnier in Peking in die zweite Runde eingezogen. Der Deutsche besiegte Diego Schwartzman zum Auftakt trotz augenscheinlicher Magenprobleme mit 6:7 (2), 6:1 und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 12:46 Uhr

Alexander Zverev und Diego Schwartzman lieferten sich einen harten Kampf

Erfolgreicher Auftakt für Alexander Zverev beim ATP-500-Event in Peking: Der deutsche Olympiasieger setzte sich in der ersten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:7 (2), 6:1 und 6:4 durch und steht in der chinesischen Hauptstadt somit im Achtelfinale.

Zverev, der zuletzt in Chengdu den Titel geholt hatte, musste am Freitag aber lange kämpfen. Im dritten Satz gelang dem 26-Jährigen erst beim Stand von 4:4 das entscheidende Break. Der gebürtige Hamburger, der gegen Schwartzman mit Magenproblemen zu kämpfen hatte und sich sogar übergeben musste, trifft in der Runde der letzten 16 nun auf Alekandro Davidovich Fokina.

Tsitsipas unterliegt Jarry

Auch ansonsten bekamen die chinesischen Tennisfans großteils Favoritensiege zu sehen. Daniil Medvedev besiegte Tommy Paul mit 6:2 und 6:1, Holger Rune feierte beim 6:4 und 6:4 gegen Felix Auger-Aliassime seinen ersten Sieg seit Wimbledon. Des Weiteren zogen Andrey Rublev (gegen Cameron Norrie) und Jannik Sinner (gegen Dan Evans) durch Dreisatzerfolge ins Achtelfinale ein.

Der an Position vier gesetzte Stefanos Tsitsipas kassierte hingegen eine Erstrundenpleite: Der Grieche unterlag Nicolas Jarry mit 4:6 und 4:6. Einen fabelhaften Comeback-Sieg durfte indes Grigor Dimitrov bejubeln. Der Bulgare siegte nach 2:6 und 1:5-Rückstand gegen Mackenzie McDonald noch in drei Sätzen.

