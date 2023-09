ATP Peking: Alexander Zverev setzt Siegesserie zur Geisterstunde fort

Alexander Zverev ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Alejandro Davidovich Fokina in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen. Dort wartet am Montag Nicolas Jarry.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 20:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev hat einen Ruhetag verdient

Es läuft weiterhin gut für Alexander Zverev. Nach seinem Turniersieg in Chengdu gewann die deutsche Nummer eins nun in Peking auch sein zweites Match, diesmal gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:7 (4), 6:2 und 6:1. Das Match fand allerdings beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Denn Zverev und Davidovich Fokina starteten erst nach Mitternacht. Als dei Partie dann um 2:40 Uhr Früh Ortszeit zu ihrem Ende kam, waren außer den Teams der beiden Spieler nur noch eine Handvoll Fans auf den Tribünen des Diamond Courts präsent.

Zverev wird dies egal gewesen sein. Zum einenm weil er einen weiteren Schritt in Richtung ATP Finals machen konnte. Zum anderen, weil er am Sonntag nun einen freien Tag hat. Danach geht es gegen Nicolas Jarry, der sich in drei Sätzen gegen den Italiener Matteo Arnaldi durchsetzen konnte.

Er fühle sich sehr müde und auch ein wenig krank, erklärte Zverev nach seinem Sieg. Und auch, dass er es gerne gesehen hätte, dass das Match auf einem anderen Court vverlegt worden wäre.

Ebenfalls schon im Viertelfinale stehen Daniil Medvedev und Ugo Humbert. Medvedev gewann gegen Alex de Minaur mit 7:6 (4) und 6:3, Humbert verhinderte mit dem 5:7, 6:3 und 7;6 (3) ein rein russisches Duell.

Erst morgen werden die Achtelfinali der oberen Tableau-Hälfte ausgespielt: Turnierfavorit Carlos Alcaraz trifft dann auf Lorenzo Musetti. Davor spielt Jannik Sinner gegen Yoshihito Nishioka.

Hier das Einzel-Tableau in Peking