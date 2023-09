ATP Peking: Carlos Alcaraz macht Jagd auf die Nummer eins

Carlos Alcaraz will beim ATP-500-Turnier in Peking wertvolle Punkte im Kampf um die Nummer eins sammeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 18:38 Uhr

Carlos Alcaraz eröffnet in Peking gegen Yannick Hanfmann

Nach seinem Halbfinal-Aus bei den US Open kehrt Carlos Alcaraz beim ATP-500-Turnier in Peking auf die Tour zurück. Der 20-Jährige wird zum ersten Mal in seiner Karriere in China aufschlagen, fiel der "Asian Swing" in den vergangenen Jahren doch dem Coronavirus zum Opfer.

"Ich habe viel Liebe der Leute hier, im Training und auch im Hotel, erfahren. Mein Trainer hat mir tolle Dinge über dieses Turnier erzählt", meinte Alcaraz bei der Pressekonferenz vor dem Event. Doch der Spanier verfolgt in Peking vor allem sportliche Ziele - und möchte mit einem Turniersieg den Rückstand auf Novak Djokovic in der Weltrangliste verkürzen.

Djokovic pausiert

Im offiziellen Ranking fehlen Alcaraz derzeit 3260 Zähler auf seinen großen Konkurrenten, im Race to Turin sind es allerdings nur deren 770. Demnach scheint durchaus möglich, dass der zweifache Grand-Slam-Sieger das Jahr erneut als Branchenprimus abschließen kann. Denn während Alcaraz nach dem Turnier in Peking noch in Shanghai an den Start geht, wird Djokovic voraussichtlich erst beim 1000er-Event in Paris-Bercy wieder um Punkte kämpfen.

"Wir haben einen wirklich schönen Kampf um die Nummer eins der Welt, vor allem nach der großartigen Leistung, die Novak auf der Amerika-Tour gezeigt hat", spielte Alcaraz auf Djokovics Triumphe in Cincinnati und New York an. Nach seinem Sieg bei den US Open hatte der Serbe den spanischen Youngster an der Spitze des Rankings abgelöst.

Alcaraz hat Nummer eins "in jedem Training im Kopf"

Nun wolle er Djokovic wieder abfangen, erklärte Alcaraz. "Im Moment ist er die Nummer eins. Also komme ich mit zusätzlicher Motivation hierher, um zu versuchen, diese zurückzubekommen." Den Gedanken an die Weltrangliste habe er "in jedem Training im Kopf".

"Für mich ist die Nummer eins eines meiner Hauptziele, also werde ich bei diesen großen Turnieren alles daran setzen, gut abzuschneiden, um nah dran zu sein und es wieder zu schaffen" führte Alcaraz aus. In Peking trifft der Iberer zum Auftakt auf den Deutschen Yannick Hanfmann.

Das Einzel-Tableau in Peking