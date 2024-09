ATP Peking: Carlos Alcaraz nimmt Auftakthürde Mpetshi Perricard

Carlos Alcaraz hat seine Auftaktpartie beim ATP-500er-Turnier in Peking gewonnen. Gegen Giovanni Mpetshi Perricard siegte der Spanier 6:4, 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 10:36 Uhr

Für Carlos Alcaraz hätte das Turnier in der chinesischen Hauptstadt nicht besser starten. Mit einem Break für den Weltranglistendritten begann das Match gegen Giovanni Mpetshi Perricard. Der vierfache Grand-Slam-Sieger nutzte diesen Vorteil und kontrollierte die Partie fortan.

Es sah aus, als würde der erste Satz geräuschlos mit der Führung für den Alcaraz enden, der am vergangenen Wochenende den Laver Cup mit dem Team Europe gewinnen konnte. Doch als der 21-Jährige zum Satzgewinn servierte, setzte Mpetshi Perricard seine starke Vorhand ein und stand plötzlich mit drei Breakbällen auf einem laut gewordenen Center Court.

Zwei anschließende Verwarnungen der Schiedsrichterin für Spielverzögerung hielten den ehemaligen Ersten der Weltrangliste dann jedoch nicht davon ab, um das Aufschlagspiel doch noch zu ziehen und den ersten Satz in trockene Tücher zu bringen.

Alcaraz lässt im zweiten Satz nichts anbrennen

Selbes Bild im zweiten Durchgang. Direkter Aufschlagverlust Mpetshi Perricard, konsequentes Spiel von Carlos Alcaraz. Nur die Chance auf das Comeback des 21-jährigen Franzosen blieb aus. Nach 1:22 Stunde beendet Alcaraz die Partie und feiert einen souveränen Sieg.

In der zweiten Runde geht es für Carlos Alcaraz gegen Tallon Griekspor auf den Court. Der Niederländer besiegte in der ersten Runde Miomir Kecmanovic in drei Sätzen, nachdem der Serbe den ersten Durchgang im Tiebreak gewinnen konnte.

