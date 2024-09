ATP Peking: Jan-Lennard Struff sagte Duell mit Stan Wawrinka kurzfristig ab

Jan-Lennard Struff trat zum Duell gegen Stan Wawrinka beim ATP-500er-Turnier in Peking nicht an. Erneut waren Hüftprobleme der Grund für die Absage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 10:37 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff verzichtet auf eine Teilnahme in Peking.

Nichts war es mit der Rückkehr von Jan-Lennard Struff nach seinem Erstrundenaus bei den US Open. Das geplante Auftaktmatch gegen Stan Wawrinka sagte die deutsche Nummer zwei kurzfristig ab. Erst in der vergangenen Woche sprach der gebürtige Warsteiner beim Laver Cup im tennisnet-Interview über immer wieder anhaltende Hüftprobleme.

Nach den olympischen Spielen in Paris bestritt Jan-Lennard Struff lediglich zwei Matches auf der Tour. Dem Erstrundenaus beim Masters in Cincinnati gegen Stefanos Tsitsipas, folgte eine weitere Auftaktniederlage bei den US Open gegen Laslo Djere.

Struff nutzte Trainigsmöglichkeit mit Alcaraz und Zverev

Beim Laver Cup in Berlin weilte Struff als Ersatzspieler und nutzte die guten Trainingspartner wie u.a. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Daniil Medvedev, um sich fit für die kommenden Aufgaben zu machen. Im November steht u.a. noch das Finalturnier im Davis Cup an. In Malaga möchte der diesjährige Titelträger von München für das deutsche Team auf dem Platz stehen.

Nun verzögert sich das Comeback auf der Tour für Jan-Lennard Struff. In der kommenden Woche steht in Shanghai das vorletzte Masters-Turnier des Jahres an. Die kommenden Tage zur weiteren Regeneration machen einen Start wahrscheinlicher.