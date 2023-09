ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt des ATP-500-Turniers von Peking auf Diego Schwartzman. Das Match gibt es ab ca. 10 Uhr live im TV und Livestream bei Sky, bei tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 12:39 Uhr

Alexander Zverev trifft auf Diego Schwartzman

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des hochkarätig besetzten ATP-500-Turniers in Peking auf Diego Schwartzman. Im Head to Head der beiden führt der frischgebackene Chengdu-Champion mit 3:2.

Zverev vs. Schwartzman - hier gibt es einen Livestream

Das Einzel-Tableau in Peking