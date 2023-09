ATP Peking: Murray dreht Match gegen de Minaur und verliert trotzdem

Andy Murray drehte in seiner Erstrundenpartie in Peking einen Satzrückstand gegen Alex de Minaur und sah wie der sichere Sieger aus. Am Ende gewann jedoch de Mianur 6:3, 5:7, 7:6(6)

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 17:03 Uhr

© Getty Images Andy Murray unterlag gegen Alex de Minaur in drei Sätzen.

Dass Andy Murray über die volle Distanz gehen muss, um ein Match für sich zu entscheiden, ist für viele Beobachter fast schon Normalität. Und trotzdem ist es immer wieder faszinierend, wenn der ehemalige Weltranglistenerste ein Match mit seinem Kampfeswillen auf seine Seite zieht. So auch gegen den zwöften im ATP-Ranking Alex de Minaur.

De Minaur besaß im ersten Durchgang die Oberhand und konnte mit 6:3 die Satzführung klar machen. Für Sir Andy der Startschuss, um sich in dieses Match zu beißen. Dem Briten gelang am Ende des zweiten Satzes das zweite Break stellte so den Satzausgleich her.

Duell mit Medvedev möglich

Im dritten Satz konnte Murray spielte Murray dann dominanter als sein Gegner und konnte sich schnell mit einem Break absetzen. Auch der Breakball gegen sich brachte den ehemaligen Wimbledon-Champion nicht aus dem Konzept. Beim Stand von 5:3 schlug Murray zum Matchgewinn auf und ließ seinen Gegner stattdessen nochmal in die Partie kommen. Das Break war die vorzeitige Verabredung zum Tiebreak.

Diesen konnte dann de Minaur zu seinen Gunsten entscheiden und siegte in einem Match, das im dritten Satz eigentlich schon verloren schien. Murray konnte drei Matchbälle nicht nutzen. Für den Australier geht es nun in der nächsten Runde entweder gegen Tommy Paul oder den an Position zwei gesetzten Daniil Medvedev weiter.

