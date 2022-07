ATP: Premiere, Premiere! Schon neun Debüt-Sieger auf der Tour

Mit Maxime Cressy und Francisco Cerundolo ist die Anzahl jener Spieler, die 2022 ihr erstes Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnten, bereits auf neun angewachsen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 06:51 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo hat erstmals als Turniersieger angeschrieben

Dass Francisco Cerundolo oder Maxime Cressy früher oder später ein ATP-Turnier würden gewinnen können, hat sich im Laufe dieser Saison schon abgezeichnet. Cerundolo schaffte es etwa in Miami bis ins Halbfinale (und das auf dem von ihm nicht präferierten Hartplatz), zeigte auch in Wimbledon gegen Rafael Nadal großes Tennis. In seinem bis Bastad einzigen Finale war der Argentinier in Buenos Aires 2021 gegen Diego Schwartzman allerdings chancenlos geblieben.

Cressy wiederum hat in diesem Jahr schon die Endspiele in Melbourne (Niederlage gegen Nadal) und in Eastbourne, wo er gegen Taylor Fritz unterlag, erreicht. Und nun also in Newport erstmals als Turniersieger angeschrieben. Was die Anzahl der Debütanten auf insgesamt neun erhöht.

Rune gewinnt in München

Als da noch wären: Zunächst einmal Thanasi Kokkinakis, der sich in Adelaide II den Turniersieg sicherte. Dann Alexander Bublik mit seinem Triumph in Montpellier, als er im Finale gegen Alexander Zverev gewann. Prominentester Neuzugang in der Siegerliste auf der ATP-Tour ist wohl Félix Auger-Aliassime, der in Rotterdam zuschlug.

Pedro Martinez feierte in Santiago de Chile seine Premiere, Sebastian Baez in Estoril. In der gleichen Woche übrigens, in der Holger Rune den Titel in München holte. Bleibt noch die größte Überraschung von allen Tim van Rijthoven mit seinem Sieg in ´s-Hertogenbosch.

Hier die Liste der Premieren-Champions auf der ATP-Tour

Turnier Sieger Finalist Resultat Adelaide 2 Thanasi Kokkinakis Arthur Rinderknech 6:7 (6), 7:6 (5), 6:3 Montpellier Alexander Bublik Alexander Zverev 6:4, 6:3 Rotterdam Félix Auger-Aliassime Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:2 Santiago Pedro Martinez Sebastian Baez 4:6, 6:4, 6:4 Estoril Sebastian Baez Frances Tiafoe 6:3, 6:2 München Holger Rune Botic v.d. Zandschulp 3:4, Aufgabe ´s-Hertogenbosch Tim van Rijthoven Daniil Medvedev 6:4, 6:1 Bastad Francisco Cerundolo Sebastian Baez 7:6 (4), 6:2 Newport Maxime Cressy Alexander Bublik 2:6, 6:3, 7:6 (3)