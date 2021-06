ATP Queen´s: Andy Murray, Denis Shapovalov und Matteo Berrettini siegen, Ofner ausgeschieden

Andy Murray hat beim ATP-500-Event im Queen´s Club einen emotionalen Sieg zur Rückkehr gefeiert. Auch Denis Shapovalov und Matteo Berrettini siegten zum Aufakt. Sebastian Ofner hingegen ist ausgeschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 22:06 Uhr

Andy Murray siegt bei Rückkehr

Wie viel Andy Murray der ungefährdete Auftaktsieg im Londoner Queen´s Club bedeutet, zeigte der Schotte bereits wenige Augenblick nach dem verwandelten Matchball. Zu Tränen gerührt erklärte die ehemalige Nummer eins der Welt, wie sehr er denn den Tennissport liebe. Diese Liebe zeigte Murray auch auf dem Platz und besiegte Benoit Paire in einer ansehnlichen Partie in zwei Sätzen.

Ebenfalls eine Runde weiter sind die beiden topgesetzten Matteo Berrettini und Denis Shapovalov. Letzterer musste gegen den Qualifikanten Aleksandar Vukic aus Australien einigermaßen hart arbeiten, siegte jedoch in zwei Tiebreak mit jeweils 8:6. Auch Matteo Berrettini musste gegen Landsmann Stefanos Travaglia zweimal in die Kurzentscheidung, bewies in diesen jedoch stets die besseren Nerven.

Ofner out

Weniger gut gelaufen ist der Tennisdienstag hingegen für den Österreicher Sebastian Ofner, der gegen den frischgebackenen Stuttgart-Sieger Marin Cilic, seines Zeichens immerhin ein ehemaliger Grand-Slam-Sieger im ersten Durchgang nicht wirklich etwas zu melden hatte und ging mit 2:6 in Rückstand. Dann fing sich der Steirer aber, zeigte eine passable Vorstellung und zwang Cilic in ein Tiebreak, welches Ofner mit 7:5 zum Satzausgleich für sich entscheiden konnte.

Auch der dritte Satz musste in die Kurzentscheidung, nachdem Ofner bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle vereiteln konnte. Im zweiten Tiebreak der Partie war es dann aber Routinier Cilic, der die Oberhand behalten sollte. Nach seinem erkämpfen Erstrundensieg trifft der Kroate auf Fabio Fognini, der Yen-Hsun Lu in zwei Sätzen besiegte. Sein Landsmann Berrettini trifft in der zweiten Runde nun auf Lokalmatador Murray, Denis Shapovalov bekommt es mit Altmeister Feliciano Lopez zu tun.

