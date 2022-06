ATP Queen's Club: Denis Shapovalov verlängert Negativ-Serie, Marin Cilic weiter

Denis Shapovalov musste beim ATP-500-Event im Queen's Club die fünfte Niederlage in Serie einstecken. Marin Cilic hingegen löste sein Ticket für die Runde der letzten Acht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 21:17 Uhr

Marin Cilic steht im Queen's Club im Viertelfinale

Bei Denis Shapovalov will es derzeit einfach nicht klappen. Seit seiner Viertelfinalniederlage gegen Casper Ruud beim ATP-Masters-1000-Event von Rom ist der Kanadier ohne Sieg auf der ATP-Tour - daran sollte auch der Switch auf Rasen bisweilen nichts ändern. Nach der Auftaktniederlage beim ATP-250-Event von Stuttgart gegen Oscar Otte musste Shapovalov nun auch im Queen's Club direkt zum Auftakt die Segel streichen.

Beim ATP-500-Event setzte es am Mittwochnachmittag gegen den US-Amerikaner Tommy Paul eine bittere Dreisatzniederlage. Schlussendlich schaffte Paul mit 6:4, 2:6 und 6:4 sein Ticket für die Runde der letzten 16. Der Amerikaner trifft nun auf Stan Wawrinka, der am Dienstag einen Thriller gegen Frances Tiafoe für sich entscheiden konnte.

Cilic nervenstark in Satz eins

Bereits im Viertelfinale steht Marin Cilic. Dabei stand der Kroate in Satz eins bereits mit dem Rücken zur Wand, sah sich im Tiebreak mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert. Dann aber besann sich der Kroate auf seine starke Vorhand, bei Kontrahent Bublik hingegen wollte rein gar nichts mehr zusammenlaufen. Mit gleich fünf Punkten am Stück verwandelte Cilic so ein 3:6 in ein 8:6 und holte sich den Satzvorsprung.

Die Entscheidung in diesem Match: Direkt zum Start in Satz zwei sollte sich Marin Cilic das Aufschlagspiel von Alexander Bublik zum 2:0 sichern. Zwar gelang dem Kasachen nach einem katastrophalen Aufschlagspiel das Rebreak, am Endergebnis sollte dies jedoch wenig ändern. Mit 7:6 (6) und 7:5 löste Cilic schließlich sein Viertelfinalticket. In diesem geht es nun gegen Emil Ruusuvuori, der in zwei Sätzen gegen Jack Draper die Oberhand behielt. Auch Alejandra Davidovich-Fokina und Botic van de Zandschulp haben in London die Runde der letzten Acht erreicht.

