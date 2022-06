ATP Queen´s Club: Matteo Berrettini schafft Titelverteidigung

Matteo Berrettini hat wie schon 2021 das ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club gewonnen. Der Italiener besiegte im Endspiel am Sonntag Filip Krajinovic mit 7:5 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2022, 16:45 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini am Sonntag im Londoner Queen´s Club

Matteo Berrettini ist eigenen Angaben ohne Erwartungen zum ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart angereist - und hat dieses für sich entschieden. Wie die Erwartungshaltung vor dem Event im Londoner Queen´s Club war, ist nicht näher bekannt. Aber: Eine Woche nach seinem Triumph beim TC Weissenhof schlug Berrettini auch in London zu, verteidigte mit einem 7:5 und 6:4 gegen Filip Krajinovic seinen 2019 gewonnenen Titel.

In einem Turnier, in dem die Favoriten wie etwa Casper Ruud, Taylor Fritz oder Denis Shapovalov schon früh scheiterten, ergriff der Italiener die Gelegnheit beim Schopf und ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Rebreak seines Gegners im Endspiel nicht aus der Ruhe bringen.

Damit geht Berrettini als einer der Favoriten in das kommende Wimbledon-Turnier. Dort stand er im letzten Jahr im Endspiel musste sich in vier Sätzen aber Novak Djokovic geschlagen geben. Djokovic selbst wird ohne offizielles Vorbereitungsturnier nach Wimbledon kommen, der Serbe spielt in der kommenden Woche bei einem Schaukampf-Turnier in London mit, an dem auch Rafael Nadal teilnimmt.

