ATP Queen's Club: Tommy Paul holt gegen Lorenzo Musetti zweiten Saisontitel

Im schicken Queen's Club zu London konnte sich Tommy Paul in die Siegerlisten eintragen. Der US-Amerikaner bezwang im Endspiel den Italiener Lorenzo Musetti in zwei Durchgängen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 17:06 Uhr

Tommy Paul besiegte Lorenzo Musetti im Endspiel im Londoner Queen's Club

Tommy Paul holte sich in diesem Jahr den begehrten Titel beim ATP-World-Tour-500-Turnier im Londoner Queen's Club: Der US-Amerikaner konnte sich im Endspiel nach 88 Spielminuten mit 6:1, 7:6 (8) gegen den Italiener Lorenzo Musetti durchsetzen und schlug damit in der aktuellen Saison nach dem Titelgewinn beim Hartplatzturnier in Dallas Anfang Februar zum zweiten Mal voll zu.

Paul setzte sich im Viertelfinale gegen den Lokalmatador Jack Draper in drei Sätzen durch, nachdem der Brite im Achtelfinale den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz bezwingen und in der vergangenen Woche den Turniersieg beim Rasen-Event am Stuttgarter Weissenhof für sich eintscheiden konnte.

Musetti muss weiter auf dritten Titel warten

Für Paul ist es der dritte ATP-Tour-Titel insgesamt (2021 in Stockholm), dessen Gewinn ihn auch ab Montag zur US-amerikanischen Nummer eins im Herrenranking befördern wird. Taylor Fritz war bereits am Freitag im Viertelfinale am Australier Jordan Thompson in zwei klaren Sätzen gescheitert.

Der 22-jährige Musetti muss hingegen weiter auf seinen dritten vollen Erfolg warten. Der Südeuropäer konnte bislang in Hamburg und Neapel (jeweils 2022) den Siegerpokal stemmen.

Hier das Einzel-Tableau in London.