ATP Masters Rom: Altmaier scheitert zum Auftakt an Comesana

Daniel Altmaier ist nach einer schwachen Vorstellung in der ersten Runde des ATP-Masters in Rom ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Kempener verlor sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Francisco Comesaña mit 1:6, 5:7, nach seinem klaren Erstrundenaus in Madrid war es die zweite Enttäuschung für Altmaier in Folge.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.05.2025, 12:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniel Altmaier ist in Rom in Runde eins ausgeschieden

Beim Masters in Monte Carlo zum Auftakt der Sandplatzsaison hatte sich Altmaier noch bis ins Achtelfinale gekämpft, weniger als drei Wochen vor den French Open (ab 25. Mai) sucht der Weltranglisten-71. nun aber vergeblich nach seiner Form. Gegen Comesaña (Nummer 63 der Welt) legte Altmaier einen Horrorstart hin, nach seinem zweiten zu Null abgegeben Aufschlagspiel schmetterte er seinen Schläger wutentbrannt auf den Boden. Nach 28 Minuten war der erste Satz verloren. Im zweiten Durchgang hielt Altmaier lange dagegen, kassierte dann aber das entscheidende Break zum 5:6 - und ging wenig später als Verlierer vom Platz.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev (Hamburg) im Turnier, der Weltranglistenzweite greift erst am Freitag oder Samstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Jan-Lennard Struff (Warstein) zog seine Teilnahme in der italienischen Hauptstadt kurzfristig zurück.

Hier das Einzel-Tableau in Rom