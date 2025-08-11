ATP-Masters Cincinnati: Zverev gewinnt zum Auftakt gegen Basavareddy

Alexander Zverev hat in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy mit 6:3 und 6:3 gewonnen und spielt nun gegen Brandon Nakashima.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 08:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev ist in Cincinnati gut gestartet

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev ist mit einer sehr überzeugenden Leistung in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen. Gegen Nishesh Basavareddy, der mit einer Wildcard in das 96er-Raster gekommen war und der zum Auftakt gegen Aleksandar Vukic gewinnen konnte, setzte sich Zverev mit 6:3 und 6:3 durch. Nun geht es für den Weltranglisten-Dritten gegen Brandon Nakashima, der gegen Alexander Blockx erst im Tiebreak des dritten Satzes erfolgreich blieb. Gegen den US-Amerikaner hat Zverev alle bisherigen vier Matches gewonnen.

Die Partie auf dem Grandstand im runderneuerten Stadion in Mason, Ohio, begann recht ausgeglichen, ehe Zverev im fünften Siel das erste Break gelang. Das nächste folgte zum 6:3, nach 31 Minuten war der erste Satz Geschichte. Basavareddy ist ein grundsolider Spieler, dem aber die Waffen fehlen, um einen Mann wie Alexander Zverev zu gefährden. Die Idee, das mit Stopps zu versuchen, erwies sich nicht als zielführend.

Neben Zverev auch Shelton und Khachanov weiter

Im zweiten Satz war es das Break zum 4:2, das die Weichen endgültig in Richtung Sieg für den Favoriten setzte. Zumal Alexander Zverev als Aufschläger gar nichts zuließ. Und somit folgerichtig nach 66 Minuten Spielzeit seinen Einzug in die dritte Runde feiern durfte.

Vor Zverev hatten sich die beiden Finalisten von Toronto gut in Cincinnati eingeführt. Champion Ben Shelton führte gegen Camilo Ugo Carabelli mit 6:3 und 3:1, als der Argentinier aufgeben musste. Und Karen Khachanov setzte sich gegen Valentin Royer, der in Runde eins mit Sebastian Ofner den einzigen Österreicher im Hauptfeld von Cincinnati geschlagen hatte, mit 6:4 und 7:6 (6) durch.

Auch Carlos Alcaraz steht in Runde drei. Der an Position zwei gesetzte Spanier hatte mit Damir Dzumhur aber wie schon in Roland-Garros seine Probleme, ehe er sich doch mit 6:1, 2:6 und 6:3 behaupten konnte. Nächster Gegner wird am Dienstag Hamad Medjedovic sein, der gegen Tallon Griekspoor in zwei Sätzen gewann.

Überraschend ausgeschieden ist wiederum bereits Daniil Medvedev. Der ehemalige Weltranglisten-Erste unterlag dem Australier Adam Walton mit 7:6 (0), 4:6 und 1:6.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati