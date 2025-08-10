ATP Cincinnati: Opelka nimmt De Minaur raus

Alex De Minaur ist beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinatti etwas überraschend bereits in der zweiten Runde gescheitert.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 19:09 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka hat in Cincinnati etwas überraschend Alex De Minaur bezwungen

Aufschlagriese Reilly Opelka bezwang den an Nummer acht gesetzten Australier mit 7:6 (6) und 6:4 und verkürzte somit im Head-to-head auf 1:5.

In der dritten Runde wird der US-Amerikaner auf Francisco Comesana treffen. Der Argentinier profitierte von der Aufgabe von Luciano Darderi.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Jiri Lehecka, der den US-Amerikaner Tristan Boyer mit 4:6, 6:1 und 6:4 bezwang. Der Tscheche könnte es in Runde drei mit Daniil Medvedev zu tun bekommen, der jedoch zuvor noch die Hürde Adam Walton nehmen muss.

Am Sonntag werden unter anderem noch der an Position drei gesetzte Alexander Zverev (gegen Nishesh Basavareddy) und der an zwei gesetzte Carlos Alcaraz (gegen Damir Dzumhur) ins Turniergeschehen eingreifen.

Der topgesetzte Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hatte bereits am Samstag sein Auftaktmatch gegen Daniel Elahi Galan erfolgreich bestritten.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati