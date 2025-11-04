ATP-Tour: Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann feiern Auftaktsiege

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben in Metz bzw. Athen Auftaktsiege gefeiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 15:56 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier besiegte Arthur Rinderknech

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind auf dem Weg zu einem gelungenen Saisonabschluss. Altmaier gewann sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Metz gegen den an Position sechs gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech mit 6:4 und 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Hanfmann erreichte die Runde der letzten 16 beim ATP-Turnier in Athen durch ein 6:4 und 6:2 gegen das 17 Jahre alte Toptalent Ivan Ivanov (Bulgarien).

Im Achtelfinale trifft Altmaier, für den das Tennisjahr nach dem Turnier im Nordosten Frankreichs endet, auf den Franzosen Hugo Gaston. Gegen Rinderknech, der Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev in diesem Jahr zweimal besiegt hatte (Wimbledon und Shanghai), brachte der 27-Jährige aus Kempen im ersten Satz ein frühes Break zum Satzgewinn durch. Im ausgeglichenen zweiten Durchgang nahm Altmaier dem 28. der Weltrangliste das Aufschlagspiel zum 5:4 ab und servierte das Match dann souverän aus.

Hanfmann gab sich gegen den jungen Ivanov, der in diesem Jahr die Junioren-Titel in Wimbledon und bei den US Open gewonnen hatte, keine Blöße. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler trifft im Achtelfinale nun auf den Tschechen Vit Kopriva. Hanfmann hat die Top 100 der Weltrangliste im Blick.

