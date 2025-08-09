ATP Cincinnati: Sinner fegt zum Auftakt über Galan hinweg

Jannik Sinner hat sich - nach einer kurzen Auszeit - beim ATP Masters 1000-Event in Cincinnati eindrucksvoll auf der Tour zurückgemeldet. Der Weltranglisten-Erste ließ dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan beim 6:1 und 6:1 nicht den Hauch einer Chance.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 21:37 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat sich in Cincinnati erfolgreich auf der Tour zurückgemeldet

Der Südtiroler hatte nach seinem Wimbledon-Triumph zuletzt eine kurze Pause eingelegt und das Masters 1000-Turnier in Toronto ausgelassen. Dass er in dieser Zeit das Tennisspielen nicht verlernt hat, war gegen Galan von Beginn an zu sehen. Der Kolumbianer erwies sich als idealer Aufbaugegner und konnte dem vierfachen Major-Gewinner in keiner Phase Paroli bieten.

Sinner erwischte einen Start nach Maß und sicherte sich gleich im ersten Aufschlagspiel des Kolumbianers ein Break. In dieser Tonart ging es auch danach weiter. Galan kam kaum zu Punktgewinnen und musste bei 0:3 zum zweiten Mal sein Service abgeben - dieses Mal zu null. Nach fünf gespielten Games hatte Sinner 21 der 24 gespielten Punkte gewonnen und nur einen unerzwungenen Fehler begangen. Der Südtiroler bewegte sich in dieser Phase wirklich ganz nahe an der Grenze zur Perfektion.

Zur Erleichterung des Kolumbianers zeigte der Titelverteidiger im Anschluss ein paar menschliche Züge und ließ immerhin einen Game-Gewinn des Weltranglisten-144. zu. Galan kam im Anschluss sogar zu einer Breakchance, Sinner fixierte den 6:1-Satzgewinn dann jedoch nach 27 Minuten.

Frühe Vorentscheidung dann auch im zweiten Satz: Sinner holte sich erneut im ersten Aufschlagspiels Galans das Break. Der Kolumbianer konnte in der Folge zwar gefühlt etwas mehr dagegenhalten als im ersten Satz, es reichte jedoch wieder nur zu einem Game-Gewinn.

In der dritten Runde dürfte die Aufgabe für den Weltranglisten-Ersten zumindest etwas schwieriger werden. Gegner wird entweder der trickreiche Argentinier Sebastian Baez oder der aufschlagstarke Kanadier Gabriel Diallo sein.

Einen erfolgreichen Start in das Turnier gab es auch für Stefanos Tsitsipas. Der Grieche, der mittlerweile nur mehr auf Rang 29 im Ranking steht, feierte gegen Fabian Maroszan einen Zweisatzsieg. Nächster Gegner des 26-Jährigen ist Benjamin Bonzi, der überraschend Lorenzo Musetti aus dem Turnier nahm.

