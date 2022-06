ATP Queen's Club: Top-Favorit Matteo Berrettini nähert sich der Titelverteidigung

Mit Matteo Berrettini steht die Nummer zwei des Rasenklassikers im Londoner Queen's Club im Semifinale. Überrschungsmann Ryan Peniston ist hingegen ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.06.2022, 21:24 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini konnte 2021 das Rasenturnier im Londoner Queen's Club gewinnen

Der aktuell Weltranglisten-Zehnte Matteo Berrettini steht beim renommierten ATP-World-Tour-500-Turnier im Londoner Queen's Club im Semifinale. Mit 6:4, 6:2 besiegte der Italiener den US-Amerikaner Tommy Paul und bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun, der den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit dem selben Ergebnis nur in umgekehrter Reihenfolge 6:2, 6:4 bezwingen konnte. Berrettini ist sowohl höchst erfolgreich in sein Comeback als auch in die Rasensaison gestartet, konnte in der Vorwoche das ATP-World-Tour-250-Event in Stuttgart für sich entscheiden und im Finale den zweifachen Wimbledon-Champion Andy Murray eine Dreisatz-Niederlage zufügen.

Während es für den Mann aus Rom also ganz gut aussieht mit einer möglichen Titelverteidigung in der britischen Hauptstadt ist das Frühsommermärchen von Wildcard-Spieler Ryan Petinson zu Ende gegangen. Die aktuelle Nummer 180 des ATP-Rankings überraschte zunächst mit Siegen über Casper Ruud und Francisco Cerundolo, bevor es im Viertelfinale eine 4:6,-6:3,-6:3-Niederlage gegen den Serben Filip Krajinovic setzte. Der Südslawe trifft in seinem Halbfinale auf den Kroaten Marin Cilic. Der aktuell stark spielende Kroate schaffte einen 7:6(2),-6:4-Erfolg über den Finnen Emil Ruusuvuori.

