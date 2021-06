ATP Queen's: Marin Cilic vs. Sebastian Ofner im TV, Livestream und Livetcker

Marin Cilic trifft im Londoner Queen's Club in der ersten Runde auf Sebastian Ofner. Die Partie gibt es ab 18:30 Uhr in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 16:37 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Marin Cilic trifft im Londoner Queen's Club auf Sebastian Ofner

Nach seinem Sieg in Stuttgart geht es für Marin Cilic in dieser Woche beim ATP-500-Turnier im Queen's Club weiter. In London bekommt es der Kroate zunächst mit dem österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner zu tun. Es wird das erste Duell der beiden auf der ATP-Tour sein.

Cilic vs. Ofner - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Marin Cilic und Sebastian Ofner ist als viertes nach 13:30 Uhr (nicht vor 18:30 Uhr) angesetzt und gibt es live im Stream bei TennisTV sowie in unserem Match-Tracker.

Das Einzel-Tableau in Queen's