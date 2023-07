ATP Race: Alexander Zverev schielt schon nach Turin

Der Titel in Hamburg hat Alexander Zverev sowohl im Race to Turin wie auch in der ATP-Weltrangliste näher an die Spitze gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 11:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Das ATP Finale fest im Blick: Alexander Zverev

Zwei Mal hat Alexander Zverev das Jahresabschlussturnier der ATP schon gewinnen können: 2018 in London und 2021 in Turin. Und wenn sich die Saison so weiter entwickelt wie in den vergangen Wochen, dann könnte die deutsche Nummer eins im November 2023 die Chance auf das Triple bekommen. Denn mit den 500 Punkten aus dem Turniersieg in Hamburg rückte Zverev in der Jahreswertung auf Position zehn vor. Für ein paar Stunden war es sogar der neunte Rang, ehe Taylor Fritz mit dem Championat in Atlanta wieder am Deutschen vorbeizog.

Bereits qualifiziert sind Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, der in 2023 ja bei den Australian Open und in Roland Garros reüssiert hatte.

#VIDEO#

Auch bei Daniil Medvedev wird nichts mehr anbrennen, der Russe hat schon jetzt mehr als 5.000 Punkte gesammelt. Es folgen Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner und Holger Rune.

In der regulären Weltrangliste ist Alexander Zverev schon wieder auf Platz 16 vorgerückt. Auch hier führt Alcaraz vor Djokovic und Medvedev.

Stan Wawrinka ist mit seinem Finaleinzug in Umag wieder in die Top 50 vorgestoßen, der dortige Champion Alexei Popyrin verbesserte sich um 33 Ränge auf Platz 57. Bester Österreicher ist Sebastian Ofner auf Position 61.

Hier der Stand im Race to Turin

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste