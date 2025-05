ATP Race to Turin: Jack Draper zieht an Zverev vorbei

Jack Draper stürmt immer weiter im Ranking nach oben. Mit seinem Finaleinzug in Madrid hat er sich im Jahres-Race auf Platz 2 gesiegt und Alexander Zverev hinter sich gelassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 07:29 Uhr

Er ist der Aufsteiger der vergangenen zwölf Monate. Jack Draper hatte vor knapp einem Jahr in Stuttgart seinen ersten Titel auf der Tour geholt - und sein Aufstieg geht seither weiter steil nach oben.

Nach dem Halbfinale bei den US Open erwischte der 23-jährige Brite auch einen famosen Start ins Jahr 2025. Das Finale in Doha und der Sieg beim Masters-Turnier in Indian Wells katapultierten ihn in die Top 10, aktuell ist Draper auf Platz 6 notiert.

Race to Turin: Alcaraz führt, Draper lauert dahinter

Aber: Im Race to Turin, dem Jahresranking 2025, sieht die Sache noch besser aus: Hier ist Draper mit 2.290 Punkten nun an Alexander Zverev (2.275 Punkte) vorbeigezogen. Im Falle eines Turniersiegs in Madrid könnte er bei 2.640 Punkten landen. Und damit nur noch knapp hinter dem bislang Jahresbesten, Carlos Alcaraz, lauern. Der hat aktuell 2.740 Zähler auf dem Konto.

Der Weltranglisten-Erste, Jannik Sinner, ist aufgrund seiner Sperre nur die Nummer 4.

Musetti lobt Draper

Im regulären ATP-Ranking hat Draper bereits Novak Djokovic überholt und wird am Montag die neue Nummer 5 stellen, unabhängig vom Finalausgang in Madrid (18.30 Uhr gegen Casper Ruud).

Dass sich Draper in der absoluten Weltspitze festgesetzt hat, sieht auch Halbfinalgegner Lorenzo Musetti so. “Jack ist momentan wohl … wenn nicht der beste Spieler der Welt, dann jedenfalls einer davon. Ich bin happy, mit ihm auf dem Platz zu stehen und zu sehen, wie weit weg oder wie nah ich dran bin.”

Musetti spielt seinerseits eine starke Saison und wird am Montag erstmals unter den Top Ten der Welt platziert sein.