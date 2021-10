ATP Race to Turin: Sinner holt auf, Ruud jetzt Achter

Im ATP Race to Turin haben die Turniersieger vom Wochenende , Jannik Sinner und Casper Ruud, kleine Schritte nach vorne gemacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2021, 07:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat Turin fest im Blick

Ja, es braucht in dieser Saison, Stand jetzt, nur den neunten Platz im Race, um sich für das Jahresendturnier in Turin zu qualifizieren. Denn noch wird Rafael Nadal unter den besten acht Spielern 2021 geführt, der Spanier hat immerhin schon 2.985 Punkte gesammelt. Zu denen allerdings nichts mehr dazukommen wird, Nadal hat aufgrund von Verletzungsproblemen seine Kampagne schon beendet.

Casper Ruud hat sich dennoch ziemlich knapp an den spanischen Matador herangepirscht. Mit den 250 Punkten für den Turniersieg in San Diego fehlen Ruud lediglich 60 auf Nadal. Viel wichtiger für den Norweger allerdings: Er hat Hubert Hurkacz wieder überholt. Der Pole liegt nun auf dem letzten Rang, der einen sicheren Startplatz in Turin garantiert.

Ruud schon mit fünf Titeln

Und Hurkacz hat nach hinten ein wenig Luft. 270 Punkte sind es auf Jannik Sinner, der bei der Premiere in Turin natürlich ebenfalls gerne dabei wäre. Sinner konnte in Sofia seinen Vorjahressieg wiederholen, mit 250er-Titeln ernährt sich das Eichhörnchen aber eher mühsam. Außer, man gewinnt gleich fünf davon. Wie es Casper Ruud in diesem Jahr schon gelang. Ein Lokalmatador sollte seinen Platz mithin sicher haben: Matteo Berrettini liegt mit knapp 4.000 Punkten auf einem soliden sechsten Platz.

Die nächste große Chance, Punkte für Turin zu sammeln, steht ab Donnerstag in Indian Wells an. Die Vorteile liegen da wohl eher bei Ruud und Hurkacz: Denn die beiden konnten sich in San Diego bereits an Zeit und Umstände in Kalifornien gewinnen. Sinner hat seinen jüngsten Titel in der Halle auf europäischem Boden gewonnen.

