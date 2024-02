ATP: Rafael Nadal gibt Zusage für Indian Wells

Rafael Nadal wird in wenigen Wochen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells aufschlagen. 2022 hat der Spanier dort das Endspiel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 19:47 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal stand 2022 im Finale von Indian Wells

Sein Comeback nach der kurzen Auszeit seit Brisbane, wo Rafael Nadal im Viertelfinale gegen Jordan Thompson ausschied, wird der Spanier in ein paar Tagen in Doha geben. Danach stehen größere Aufgaben an. Wie etwa der Start im Tennis Paradise in Indian Wells. Was insofern für den Sandplatz-Liebhaber passt, als dass dort nach Auskunft des Hartplatz-Spezialisten Daniil Medvedev ja ohnehin wie auf Sand gespielt wird.

Bei seinem letzten Auftritt in der Wüste hatte Nadal das Endspiel erreicht, musste sich dort aber etwas überraschend Taylor Fritz geschlagen geben. Drei Jahre davor konnte er zu seinem Halbfinale gegen Roger Federer nicht antreten.

Dennoch konnte Nadal schon drei Titel in Indian Wells holen: 2013 schlug er im Endspiel Juan Martin del Potro, 2009 ließ er Andy Murray keine Chance. Und 2007 besiegte Nadal im Finale Novak Djokovic mit 6:2 und 7:5.