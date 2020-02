ATP: Rafael Nadal mit 600. Woche in den Top-3 nur noch hinter Roger Federer

Denkwürdiges Jubiläum für Rafael Nadal. Seit Montag hat der Spanier 600 Wochen in den Top-3 der ATP-Weltrangliste vorzuweisen und liegt damit nur noch hinter Roger Federer.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 18:58 Uhr

Rafael Nadal darf sich über seine 600. Woche in den Top-3 der Weltrangliste freuen.

Es ist nur sehr wenigen Spielern vorbehalten, überhaupt einmal in ihrer Karriere den Sprung in die besten drei der Weltrangliste zu schaffen. Wohl auch, weil einige Spieler nahezu einen Stammplatz in dieser elitären Runde gebucht haben. Zu ihnen gehören standesgemäß die "Big Three": Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Auch in einer kürzlich veröffentlichten Statistik sind es die drei Ausnahmekönner, die den Platz an der Spitze einnehmen - lediglich Jimmy Conners komplettiert den Vergleich. In dieser Statistik geht es nämlich um die Athleten, die die meisten Wochen in den Top-3 der Weltrangliste standen.

Roger Federer führt deutlich

Angeführt wird diese Liste - wie auch die Liste mit den meisten Wochen auf Weltranglistenplatz eins - vom Schweizer Roger Federer. Der Maestro hat gar einen recht komfortablen Vorsprung vorzuweisen, liegt 148 Wochen vor seinem ersten Verfolger. Umgerechnet sind das fast drei Jahre, die der 38-Jährige in diesem Vergleich in Front liegt. Sein erster Verfolg ist jener Mann, der ihm auch in puncto Grand-Slam-Titel lediglich um einen Triumph nachsteht. Die Rede ist natürlich von Rafael Nadal. Der Mallorquiner hat seit Montag die 600-Wochen-Schallmauer in den Top-3 durchbrochen.

Auf Rang drei liegt Jimmy Conners. Der Amerikaner spielte von 1972-1996 aktiv Profitennis und konnte in seiner Karriere acht Grand-Slam-Trophäen sammeln. Das schlägt sich auch in den Wochen unter den Top-3 nieder: Mit 591 Wochen liegt er nur knapp hinter Rafael Nadal. Den vierten Platz in dieser Statistik belegt der letzte und auch jüngste der "Big Three" - Novak Djokovic. Der Serbe hält bei 569 Wochen unter den Top-3, hat aber trotzdem deutlich mehr Wochen an der Spitze der Weltrangliste verbracht als Rafael Nadal. In dieser Statistik fehlt dem 32-Jährigen auch nicht mehr allzu viel auf Roger Federer: Sollte der Serbe die Nummer-eins halten, so könnte er den Schweizer bereits im Oktober überholen.

Auch derzeit liegen Federer, Nadal und Djokovic in den Top-3 der Weltrangliste - die letzteren beiden haben auch einen komfortablen Polster gegenüber ihrem ersten Verfolger, Dominic Thiem. Nicht aber Roger Federer, der lediglich 85 Punkte vor dem Österreicher liegt. Bereits beim Turnier in Rio De Janeiro könnte Dominic Thiem also die Top-3-Uhr des Schweizer Altmeisters vorübergehend anhalten. Angesichts seines gigantischen Vorsprungs wird das an der Statistik - zumindest in näherer Zukunft - aber ohnehin nicht viel ändern.