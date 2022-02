ATP-Ranking: Routinierte Spanier im Weltranglisten-Höhenflug

Außerhalb der Top Ten konnten sich besonders die spanischen Profis über Positions-Steigerungen im ATP-Ranking freuen. Andy Murray ist in den Top 100 zurück.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 12:14 Uhr

© Getty Images Die spanischen Routiniers Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta und Albert Ramos-Vinolas dürfen sich über Ranglisten-Steigerungen freuen

Die ganz großen Veränderungen in der ATP-Weltrangliste blieben in dieser Woche naturgemäß aus, waren in den vergangenen sieben Tagen mit drei ATP-World-Tour-250-Turnieren lediglich drei "kleinere" Profi-Events auf allerhöchster Stufe über die Bühne gegangen. Bei detaillierterer Betrachtung stechen allerdings Verbesserungen innerhalb der zweiten Reihe ins Auge - und da vor allem die der spanischen Routiniers.

So durfte sich Pablo Carreno Busta als zweitbester Iberer hinter Rafael Nadal über einen Positionsgewinn auf Rang 16 freuen, während sich der 33-jährige Roberto Bautista Agut um zwei Plätze auf Position 17 verbessert und damit direkt hinter seinem drei Jahre jüngeren Landsmann zu liegen kommt. Den größten Sprung nach vorne verzeichnet der 34-jährige Albert Ramos-Vinolas, der durch seinen Turniererfolg in Cordoba ganze zwölf Plätze gut macht und damit derzeit auf Rang 32 verweilt.

Schlechte Nachrichten für Struff und Novak

Montpellier-Triumphator Alexander Bublik verbessert sich um vier Plätze auf Position 31, fast schon unfassbare 51 Plätze macht der Portugiese Joao Sousa mit seinem Turnier-Erfolg im indischen Pune gut und findet sich nach fast einem Jahr wieder in den Top 100 der Herren-Weltrangliste wieder. Auch Andy Murray betritt mit Platz 95 das erste Mal seit Mitte 2018 wieder den Reigen der 100 besten männlichen Tennisspieler.

Wenig Erfreuliches gibt es von den Profis aus Deutschland und Österreich zu vermelden: Während Alexander Zverev stabil auf Platz drei verbleibt, verliert Dominic Thiem zwei Plätze und liegt derweil auf Rang 39. Größere Einbußen müssen Jan Lennard Struff und Dennis Novak hinnehmen. Der Warsteiner verliert sieben Positionen, liegt nun auf Platz 58. Indes stürzt der Niederösterreicher um 11 Ränge auf Position 128 ab.

Hier das aktuelle ATP-Ranking.

Hier das ATP-Race-to-Turin.