ATP Rankings: Alcaraz weiterhin in Führung, Rune erstmals in den Top Vier

Eine Verschiebung hat es auf den Top-Plätzen der ATP-Weltrangliste gegeben. Und die könnte Auswirkungen auf den Verlauf der US Open haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 09:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune hat nicht viel gewonnen - und sich dennoch verbessert

Tja: So richtig gut gelaufen ist es ja nicht für Holger Rune bei den großen Hartplatzturnieren in den vergangenen beiden Wochen: In Toronto unterlag der Däne nach einem Freilos Marcos Giron, in Cincinnati musste Rune, ebenfalls im ersten Match, gegen Mackenzie McDonald aufgeben. Der Lohn dafür? In der ATP-Weltrangliste machte der 20-Jährige einen Platz gut, erreicht mit Position vier ein neues Karriere-Hoch. Möglich wurde das durch den Umstand, dass Stefanos Tsitsipas seine Finalteilnahme aus dem vergangenen Jahr nicht verteidigen konnte. Der Grieche rutschte auf Position sechs ab.

Was insofern wichtig ist, als dass nun eben Rune bei den US Open als Nummer vier startet. Und damit Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bis zum Halbfinale aus dem Weg geht. Gegen die Nummer drei, Daniil Medvedev, könnte Rune ohnehin erst in einem Endspiel drankommen. Der epische Sieg von Djokovic gegen Alcaraz am Sonntag in Cincinnati hat übrigens nichts an den Positionen eins und zwei verändert: Der Spanier führt nach wie vor vor dem 23-maligen Grand-Slam-Champion.

Zverev kurz vor den Top Ten

Ein tiefer Run ist da schon eher Alexander Zverev zuzutrauen, dem Halbfinalisten aus Cincinnati. Zverev näherte sich den Top Ten weiter an, steht in den aktuellen Rankings auf Platz zwölf.

Große Sprünge haben zwei australische Cincinnati-Viertelfinalisten gemacht: Alexei Popyrin verbesserte sich um 18 Ränge auf Platz 40, Max Purcell sogar um 23 Position auf die 47.

Aus österreichischer Sicht ist nach wie vor Sebastian Ofner als Nummer 59 in der Pole Position, Dominic Thiem folgt auf Platz 82.

Hier das aktuelle ATP-Ranking