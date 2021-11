ATP Rankings: Altmaier knackt die Top 100, Auger-Aliassime die Top Ten

Daniel Altmaier hat nach dem Final-Einzug beim ATP-Challenger-Turnier in Knoxville erstmals den Sprung unter die besten 100 Spieler der Welt geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 13:03 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier hat erstmals ein zweistelliges Ranking

Die Saison 2021 hat für Daniel Altmaier einige Highlights parat gehabt, etwa die Halbfinal-Teilnahmen in Umag (aus der Qualifikation heraus) und in der darauffolgenden Woche in Kitzbühel, in Lüdenscheid hat der 23-jährige Deutsche darüber hinaus ebenso das dortige ATP-Challenger-Turnier gewonnen wie jenes in Braunschweig. In der abgelaufenen Woche erreichte Altmaier das Endspiel in Knoxville - und wird am heutigen Montag als Nummer 98 erstmals unter den 100 besten Spielern der Welt geführt. Und damit als fünftbester Deutscher hinter Alexander Zverev (Platz drei), Jan-Lennard Struff (51), Dominik Koepfer (54) und Peter Gojowczyk (85).

Oscar Otte hat sich mit seinem Triumph beim Challenger in Ortisei ebenfalls an ein zweistelliges Ranking herangetastet, der Achtelfinalist der diesjährigen US Open belegt Position 116 - einen Rang hinter Philipp Kohlschreiber.

In der erweiterten Weltspitze durfte Félix Auger-Aliassime eine Premiere feiern: Der Kanadier liegt auf Platz zehn, hat damit erstmals den Einzug in die Top Ten geschafft. Sollte Jannik Sinner allerdings bei den ATP Finals als Ersatz für Matteo Berrettini zum Einsatz kommen und in Turin mindestens ein Match gewinnen, würde der Südtiroler Auger-Aliassime wieder überholen.

