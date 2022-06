ATP-Ranking: Daniil Medvedev wieder Nummer 1, auch Alexander Zverev überholt Novak Djokovic

Der Serbe Novak Djokovic muss seine Führung in der Herren-Weltrangliste an den Russen Daniil Medvedev abgeben und fällt auch hinter Alexander Zverev zurück.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 11:08 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht zum zweiten Mal in seiner Karriere an Position eins der Herren-Weltrangliste

Zwei Wochen zu Beginn des März war Daniil Medvedev bereits die Nummer eins des ATP-Rankings gewesen, nun übernimmt der Russe erneut die Top-Position im Herren-Tennis. Dem bisherigen Weltranglisten-Führenden Novak Djokovic fielen diesen Montag die Punkte des French-Open-Triumphs des Vorjahres aus der Wertung. Er muss sich aktuell mit Ranglisten-Position drei zufrieden geben, denn auch die Deutsche Nummer eins Alexander Zverev überholte den Südslawen und liegt nun auf Platz zwei - die bisherige Karriere-Bestleistung des Hamburgers und das alles trotz der in Paris zugezogenen schweren Fußgelenksverletzung.

Auch Rafael Nadal musste aus oben genannten Gründen ganze eintausend ATP-Zähler verloren geben, bleibt aber stabil auf seinem vierten Platz. Selbiges hätte sich wohl auch Stefanos Tsitsipas, der Roland-Garros-Finalist von 2021, gewünscht. Der Grieche verliert jedoch eine Position und ermöglicht dem 23-Jährigen Casper Ruud mit Rang fünf ebenfalls sein bislang bestes Karriere-Resultat. Medvedev führt mit 875 Punkten vor Zverev und ganzen 1180 Wertungseinheiten vor dem bisherigen Langzeit-Branchenprimus.

Otte knapp vor den Top 50, Novak wieder Österreichs Nummer eins

Etwas weiter hinten freut sich Andy Murray nach dem Finaleinzug von Stuttgart mit Position 47 über den Wiedereinstieg unter die 50 besten Tennisprofis nach fast genau vier Jahren.

Aus deutscher Sicht weiß besonders Oscar Otte weiter zu begeistern, der 28-Jährige verbessert sich durch die Halbfinal-Teilnahme in Stuttgart um zehn Ränge auf Platz 51 und kratzt nun gehörig an den Top 50. Dominik Koepfer fällt hingegen aus den Top 100 und bekleidet aktuell nur noch Position 103. Diesen Rang hatte Jan-Lennard Struff noch letzte Woche inne, bevor der Warsteiner diese Woche ganze 46 Plätze verlor (ATP 149) und somit nur noch haarscharf in den Top 150 steht.

Die Nummer-eins-Position im österreichischen Tennis hat wieder Dennis Novak (ATP 147) eingenommen, nachdem Jurij Rodionov um 25 Plätze auf Rang 154 zurückfiel. Der 23-jährige Niederösterreicher war in Stuttgart im Vorjahr bis ins Halbfinale vorgedrungen und scheiterte bei der diesjährigen Ausgabe bereits in Runde eins.

Hier die aktuelle ATP-Einzel-Weltrangliste.

Hier das aktuelle Race to Turin.